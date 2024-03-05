Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Путина рассказал о новых заявках на присоединение к БРИКС

Помощник президента РФ Ушаков: ряд новых заявок поступил на вступление в БРИКС

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые заявки поступают на присоединение к БРИКС, однако говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно. Его слова передает ТАСС.

«Если к йоханнесбургскому саммиту [в прошлом году] таковых [заявок] было чуть более двадцати, то на сегодняшний день поступил целый ряд новых заявок», — сказал Ушаков.

Он отметил, что все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

До этого Ушаков сообщил, что для кандидатов в БРИКС непременным условием будет поддержка многополярности.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

4 марта в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что распространившиеся в СМИ сведения о намерении республики вступить в БРИКС являются недостоверными.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами