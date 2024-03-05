Помощник Путина рассказал о новых заявках на присоединение к БРИКС

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые заявки поступают на присоединение к БРИКС, однако говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно. Его слова передает ТАСС.

«Если к йоханнесбургскому саммиту [в прошлом году] таковых [заявок] было чуть более двадцати, то на сегодняшний день поступил целый ряд новых заявок», — сказал Ушаков.

Он отметил, что все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

До этого Ушаков сообщил, что для кандидатов в БРИКС непременным условием будет поддержка многополярности.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

4 марта в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что распространившиеся в СМИ сведения о намерении республики вступить в БРИКС являются недостоверными.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.