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Захарова призвала посла США в России прекратить врать

Захарова призвала посла США Трейси прекратить врать о невмешательстве в дела РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала посла США в Москве Линн Трейси перестать врать о невмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России, а также умалчивать о подрывной деятельности Вашингтона в РФ.

Захарова обратила внимание на слова Линн о важности развития гуманитарных связей США с российским народом и о том, что изучение английского языка никак не влияет на патриотизм.

«Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объемах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны», — написала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Линн не упомянула и о том, что США в качестве своей цели открыто провозгласили «стратегическое поражение» России.

«Линн, прекратите врать, лучше поддержите ваших сограждан», — заявила российский дипломат.

В этой связи она упомянула граждан Соединенных Штатов, которые на Всемирном фестивале молодежи, проходящем на федеральной территории «Сириус» в Сочи, выразили желание дружить с РФ.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о почти полном отсутствии отношений между США и Россией.

Ранее Путин назвал политику США необоснованным давлением.

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