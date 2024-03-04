В МИД РФ заявили о незавершенности денацификации Германии

Утечка беседы немецких офицеров показала, что денацификация Германии не завершена, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на полях Всемирного фестиваля молодежи, ее цитирует РИА Новости.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведет <...> если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», — сказала Захарова.

Представитель министерства также заявила, что ФРГ нужно не разбираться в ситуации с публикацией записи разговора военных, а нести ответственность за это.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в Сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее утечку разговора офицеров прокомментировали в Кремле.