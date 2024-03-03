Стало известно о панике Макрона из-за успехов России на фронте

Президент Франции Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за успехов России на фронте. Об этом пишет британская The Telegraph.

В материале отмечается, что во время встречи европейских лидеров в Париже на саммите по Украине Эммануэль Макрон «показал растущее чувство паники по поводу угроз, надвигающихся с Востока и Запада».

Издание пишет о том, что все большее число европейцев склоняется к тому, что РФ побеждает в конфликте с Украиной. Также, по данным издания, растут разногласия между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу отправки зарубежных войск на Украину.

До этого стало известно, что Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Также сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.