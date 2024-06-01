Российский конькобежец об Играх дружбы: не мощный ответ Западу, а повод для сатиры

Бывший российский конькобежец Сергей Лисин заявил в своем Telegram-канале заявил, что игры дружбы могут перенести из-за того, что небольшое количество стран захотели принять участие в соревнованиях, а также проблемы с допинг-контролем на турнире.

«Пришло понимание, что это будет не мощный ответ Западу, а, скорее, наоборот — повод для сатиры. Сатиры на тему замаха на рубль, но удара на копейку. Дабы не смешить людей, турнир типа переносят», — написал Лисин, отметив, что соревнования будут отменены, а не перенесены.

Игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дмитрий Губерниев пожалел спортсменов из-за возможного переноса Игр дружбы.