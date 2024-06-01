В Северной Осетии организовали выставку сбитых украинских дронов

Выставка сбитых украинских дронов открылась в Республике Северная Осетия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, посетители экспозиции смогут своими глазами увидеть фрагменты уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, организаторы выставки ознакомят гостей с тактико-техническими характеристиками этих дронов.

«Всего собрано более 200 экспонатов», — говорится в заявлении.

1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими бойцами в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. На площадке представлены 32 образца техники, при этом значительная их часть — это вооружения производства стран — членов НАТО.

В частности, на площадке представлены немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams соответственно. Также у посетителей выставки есть возможность рассмотреть украинские танки Т-72 и Т-64, подбитую британскую бронемашину Mastiff и шведскую БМП CV90.

Ожидалось, что выставку закроют 1 июня. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что министерство обороны страны может продлить мероприятие по просьбам граждан.

Ранее выставку трофейной техники в Москве посетили послы семи зарубежных государств.