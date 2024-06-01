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Украинцев предупредили о минимальных гарантиях соцобеспечения

Замминистра Марчак: Украина не в силах дать высокое социальное обеспечение

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Илья Питалев/РИА Новости

Украина в ближайшем будущем не сможет предоставить высокое социальное обеспечение своему населению. С таким заявлением выступила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, чьи слова передает украинская газета «Страна».

Политик предупредила, что граждане республики смогут рассчитывать лишь на «минимальные гарантии» со стороны государства.

«Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства», — подчеркнула замминистра.

Она призвала граждан страны производить материальные накопления во время всей жизни, чтобы обеспечить себя самостоятельно, так как страна в настоящее время завязана в вооруженном конфликте, а уровень рождаемости и демографические показатели стремятся вниз.

Незадолго до этого Марчак заявляла, что граждане Украины должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. По процентному соотношению, на данный момент один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в будущем ситуация, вероятно, осложнится еще сильнее.

Ранее на Украине заявили о зависимости зарплат и пенсий от западной помощи.

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