Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор от Крыма прокомментировал ситуацию с разговором немецких офицеров

Сенатор Цеков: в верхушке бундесвера засели русоненавистники

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков высказал мнение, что в верхушке бундесвера засели русоненавистники. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, на это указывает ситуация с перехваченным разговором офицеров немецкой армии, который показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.

«Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы», — сказал Цеков.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не могут сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами