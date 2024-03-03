Сенатор от Крыма прокомментировал ситуацию с разговором немецких офицеров

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков высказал мнение, что в верхушке бундесвера засели русоненавистники. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, на это указывает ситуация с перехваченным разговором офицеров немецкой армии, который показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.

«Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы», — сказал Цеков.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не могут сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.