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В Молдавии резко ответили на слова Лаврова о Приднестровье

МИД Молдавии: Лавров не имеет морального права читать Кишиневу лекции о свободе

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РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что глава МИД России Сергей Лавров и «кремлевский режим» не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Так в ведомстве прокомментировали заявление министра иностранных дел РФ о том, что Кишинев пытается разрушить возобновление работы переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, передает NewsMaker.

«Министр Лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе», — заявили в министерстве иностранных дел Молдавии.

В ведомстве отметили, что Тирасполь пользуется преимуществами экономической интеграции с ЕС. Как следует из заявления, более 70% товаров Приднестровье экспортирует в страны Евросоюза.

«Молдова — демократическое государство, для которого свобода и уважение прав человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании», — говорится в сообщении МИД.

До этого Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишиневе направляет Молдавию по пути вслед за Украиной.

«Режим, который обосновался в Кишиневе, идет просто след в след по стопам киевского режима», — казал он.

По словам Лаврова, в Молдавии стали отменять все русское, дискриминировать русский язык во всех сферах.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению Молдавии в состав Европейского союза.

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