Пропалестинские активисты сорвали речь первой леди США

Пропалестинские протестующие прервали мероприятие первой леди США Джилл Байден в штате Аризона, где она произносила с речь о праве женщин на аборт. Ее выступление сорвали демонстранты, которые призывали к прекращению огня в секторе Газа, передает The Hill.

Так, один из протестующих потребовал ответить на вопрос, когда Джо Байден собирается призвать к прекращению огня на территории сектора Газа. Позже его вывела охрана, отмечается в материале.

Другие демонстранты кричали о военных преступлениях Израиля в секторе Газа в сторону женщин и детей, которые совершаются за счет налоговых поступлений американцев.

До этого активисты сорвали речь бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на Берлинском кинофестивале об Украине, предстоящих выборах и сопротивлении феминизму. Активисты кричали, что «ей должно быть стыдно», после чего их вывели из зала, отмечается в материале.

В конце мероприятия Клинтон подчеркнула, что понимает сильные эмоции, которые испытывают многие люди, «но криками проблемы не решишь».

Ранее фанаты освистали Шольца на матче сборной Германии.