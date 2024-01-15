Фанаты освистали Шольца на матче сборной Германии

Болельщики сборной Германии освистали канцлера страны Олафа Шольца во время матча чемпионата Европу по гандболу между Германией и Северной Македонией, передает Bild.

Часть зрителей начала свистеть, когда диктор по стадиону объявил, что Шольц присутствует на игре.

Встреча завершилась со счетом 34:25 в пользу Германии. Чемпионат Европы проходит с в шести немецких городах с 10 по 28 января.

Сборная России пропустила отборочный турнир. Действующими победителями турнира является национальная команда Швеции.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее в Словакии назвали смешным допуск российских спортсменов на Игры.