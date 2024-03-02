В Словакии считают, что Украина не может разрешить конфликт в свою пользу

Украина не в силах разрешить конфликт в свою пользу даже несмотря на поддержку стран Запада. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Запад видит, что, невзирая на военную и финансовую помощь, невзирая на антироссийские санкции, Украина не может разрешить конфликт в свою пользу», — сообщил Фицо.

По его словам, отправка военных с Запада на Украину может привести к третьей мировой войне. При этом он добавил, что Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны.

До этого Фицо сообщал, что встреча главы МИД Словакии Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым можно считать «примером взвешенной суверенной внешней политики республики».

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. Он отмечал, что на мероприятии «не было ни слова о мире». Он также сообщил, что заявил в Париже о том, что Братислава «никогда не согласится отправить словацкие войска на войну на Украину».

Ранее стали известны подробности саммита по Украине во Франции.