Небензя отреагировал на возможную отправку войск НАТО на Украину

Сообщения о возможной отправке войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украину являются тревожными сигналами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

«Это, конечно, тревожные сигналы. Политическое руководство этих стран не может не понимать, чем это чревато», — сказал Небензя.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя обсуждения об отправке на Украину европейских войск, заявил, что сейчас, возможно, наступает переломный момент в украинском кризисе.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассмеялся после того, как журналистка попросила его прокомментировать заявление Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину.