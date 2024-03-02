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В МИД РФ заявили о возможном пересмотре отношений с Арменией

Лавров: к сожалению, Армения решила вести линию на ухудшение отношений с РФ

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Francis Mascarenhas/Reuters

Заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой может привести к пересмотру двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с РФ, нужна, мягко говоря, политическая смелость. Если это оценка всего армянского руководства и она опирается на мнение всего армянского народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях», — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что Российская Федерация ждет, чтобы Армения объявила окончательное решение по своему членству в ОДКБ.

Напомним, что 28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

2 марта секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.

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