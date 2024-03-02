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Лавров рассказал о взаимосвязи СВО с правами русского населения Украины

Лавров: мы воюем до тех пор, пока русские люди не будут в безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда и по каким причинам может закончиться Специальная военная операция. По его словам, СВО может завершиться после прихода к власти на Украине людей, которые обеспечат права русского населения, сообщает Lenta.ru.

«Мы воюем до тех пор, пока русские люди не будут в безопасности. Их истребляли на Украине», — заявил Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

Там же Лавров ответил, получала ли РФ предложения по переговорам с Украиной и оценил силы «лагеря войны» в Европе.

2 марта Лавров рассказал о мерах России в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявив, что «долгие годы добрососедства пошли прахом».

Ранее Лавров назвал воровством вариант Запада конфисковать прибыль от активов РФ.

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Операция на Украине
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