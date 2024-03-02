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Лавров ответил, получала ли РФ предложения по переговорам с Украиной

Лавров: РФ не получала серьезных предложений по переговорам с Украиной

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Eduardo Munoz Alvarez/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию заявил, что Москва не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Киевом после встречи в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также прокомментировал готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

«Вопрос не к нам, мы от переговоров никогда не отказывались», — отметил он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки Турции наладить мирный диалог между Москвой и Киевом потерпели провал из-за того, что не нашли необходимой поддержки.

29 февраля помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

Ранее Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.

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