Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину. С соответствующим заявлением он выступил по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, слова словацкого министра приводит ТАСС.

«Мы не будет отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины», — отметил Бланар, подчеркнув большой риск эскалации украинского конфликте, чего в Словакии не хотят.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. На странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что на мероприятии «не было ни слова о мире».

Фицо ранее также заверял, что категорически не допустит участия словацких солдат в конфликте на Украине.

Ранее в Словакии раскрыли истоки конфликта на Украине.