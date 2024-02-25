Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с «разгула украинских неонацистов». На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он также подчеркнул, что Россию неоднократно обманывали в том, что НАТО прекратит расширение.

«Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина…» — заявил Фицо.

По его словам, такое развитие событий стало «хорошей основой» для начала третьей мировой войны. Премьер Словакии подчеркнул, что Москва и Киев должны получить гарантии безопасности, поскольку конфликт на Украине не может быть решен военным путем.

До этого Фицо заявил, что возвращение «железного занавеса» между Россией и Западом никому не поможет. По его словам, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях со всеми, кто в этом заинтересован.

15 февраля Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

Ранее Путин пообещал бороться с крайними проявлениями национализма и нацизма.