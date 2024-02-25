Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Словакии раскрыли истоки конфликта на Украине

Фицо: конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула украинских неонацистов

close
100%
Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с «разгула украинских неонацистов». На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он также подчеркнул, что Россию неоднократно обманывали в том, что НАТО прекратит расширение.

«Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина…» — заявил Фицо.

По его словам, такое развитие событий стало «хорошей основой» для начала третьей мировой войны. Премьер Словакии подчеркнул, что Москва и Киев должны получить гарантии безопасности, поскольку конфликт на Украине не может быть решен военным путем.

До этого Фицо заявил, что возвращение «железного занавеса» между Россией и Западом никому не поможет. По его словам, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях со всеми, кто в этом заинтересован.

15 февраля Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

Ранее Путин пообещал бороться с крайними проявлениями национализма и нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами