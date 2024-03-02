Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе Армении назвали стратегической ошибкой зависимость от России

Секретарь СБ Армении Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость от РФ

close
100%
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. С таким заявлением он выступил в интервью общественному телевидению Армении.

По словам Григоряна, страна с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако в 2020 году эта стратегия оказалась «нерабочей».

«Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», – заявил он.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

До этого министр обороны страны Сурен Папикян заявил, что Армения намерена ввести военную форму по стандартам НАТО.

В мае 2020 года произошло обострение ситуации в спорном регионе Нагоный Карабах. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами