В Совбезе Армении назвали стратегической ошибкой зависимость от России

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. С таким заявлением он выступил в интервью общественному телевидению Армении.

По словам Григоряна, страна с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако в 2020 году эта стратегия оказалась «нерабочей».

«Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», – заявил он.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

До этого министр обороны страны Сурен Папикян заявил, что Армения намерена ввести военную форму по стандартам НАТО.

В мае 2020 года произошло обострение ситуации в спорном регионе Нагоный Карабах. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.