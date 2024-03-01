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Украина угрожала атаковать Крымский мост после беседы военных ФРГ

Кимаковский: Киев хотел атаковать Крымский мост после слов военных ФРГ об ударе

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) угрожал атакой на Крымский мост после разговора немецких военных о возможности подобной атаки. Об этом сообщает советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают все, чтобы Крымского моста не осталось», — сообщил Кимаковский.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатых ракет. Отмечается, что ВСУ использовали для атаки Storm Shadow британского производства и ракеты ADM-160 MALD американского производства.

По данным Mash, за несколько часов в небе был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, а потом появился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине. При этом он отметил, что с одной стороны данная публикация поражает, а с другой — нет.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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