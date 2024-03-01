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Лавров оценил реакцию США на заявления Франции о вводе войск на Украину

Лавров: было бы не совсем верно думать, что США отгородились от слов Макрона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Его слова передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 1 марта выступил на дипломатическом форуме в турецком городе Анталье. Во время мероприятия он прокомментировал высказывания лидера Франции, в том числе его отказ забрать назад свои слова об отправке военнослужащих в зону боевых действий.

«Вы упомянули, что Вашингтон стал отмежевываться от такой позиции — но это не совсем так», — отметил Лавров.

Он уточнил, что американский президент Джо Байден действительно заявил о нежелании его страны участвовать в вооруженном конфликте. Но в то же время министр обороны США Ллойд Остин указал, что в случае поражения украинских войск НАТО придется вступить в борьбу с РФ.

«Дело серьезное», — резюмировал российский министр.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому кризису. После ее завершения Макрон сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки солдат из западных стран на Украину.

Позже о ситуации высказался официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, каждая держава будет сама принимать решение об участии в боевых действиях.

Ранее во Франции слова Макрона об Украине связали с попыткой послать сигнал РФ.

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Операция на Украине
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