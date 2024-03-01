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Лавров заявил о планах США столкнуть НАТО и Россию

Лавров: слова Остина про столкновение НАТО и РФ демонстрируют планы США

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения Организации Североатлантического договора (НАТО) и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«До этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Владимир Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у США — да», — сказал Лавров.

Накануне Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Российская Федерация будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по его словам, Украине очень нужна новая американская помощь. В России слова Ллойда сочли «безумной» угрозой, предрекли НАТО «печальную» участь Украины и напомнили, что РФ является крупнейшей ядерной державой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления Остина о вероятности войны НАТО и России после проигрыша Украины подтверждают правильность и оправданность проведения РФ специальной военной операции.

Ранее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил главу Пентагона с маньяком, одержимым войной.

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