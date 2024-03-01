Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Захарова оценила планы немецких войск нанести удар по Крымскому мосту

Захарова: развязанная Западом гибридная война против РФ идет полным ходом

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Гибридная война, которую страны Запада развязали против российского народа, идет полным ходом. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала беседу начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил (ВВС) Германии по фамилии Герхартц с сотрудниками центра воздушных операций космического командования немецких войск с фамилиями Фроштедте и Фенске. По словам дипломата, разговор состоялся 19 февраля и был посвящен планируемому удару по Крымскому мосту.

Захарова опубликовала фрагмент беседы, участники которой обсудили возможность нанесения ударов по российскому объекту при помощи крылатых ракет Taurus. При этом Фроштедте усомнился в целесообразности применения данных снарядов и наличии у Берлина возможности всего за месяц подготовить украинских солдат к подобной операции.

После этого Фенске рассказал, что армия ФРГ «интенсивно работает» над уничтожением переправы. Но, как сказал немецкий офицер, для разрушения Крымского моста может понадобиться более 20 ракет.

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом», — прокомментировала Захарова.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии у нее аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Германии обсуждают удары по Крымскому мосту. Журналист уточнила, что запись длится 40 минут.

Ранее в Кремле высказались о планах немецкий войск нанести удар по Крымскому мосту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами