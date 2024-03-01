Захарова оценила планы немецких войск нанести удар по Крымскому мосту

Гибридная война, которую страны Запада развязали против российского народа, идет полным ходом. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала беседу начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил (ВВС) Германии по фамилии Герхартц с сотрудниками центра воздушных операций космического командования немецких войск с фамилиями Фроштедте и Фенске. По словам дипломата, разговор состоялся 19 февраля и был посвящен планируемому удару по Крымскому мосту.

Захарова опубликовала фрагмент беседы, участники которой обсудили возможность нанесения ударов по российскому объекту при помощи крылатых ракет Taurus. При этом Фроштедте усомнился в целесообразности применения данных снарядов и наличии у Берлина возможности всего за месяц подготовить украинских солдат к подобной операции.

После этого Фенске рассказал, что армия ФРГ «интенсивно работает» над уничтожением переправы. Но, как сказал немецкий офицер, для разрушения Крымского моста может понадобиться более 20 ракет.

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом», — прокомментировала Захарова.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии у нее аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Германии обсуждают удары по Крымскому мосту. Журналист уточнила, что запись длится 40 минут.

Ранее в Кремле высказались о планах немецкий войск нанести удар по Крымскому мосту.