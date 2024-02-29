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В КС Украины не поступало обращения Зеленского о легитимности его полномочий

КС Украины не получал обращения о проведении в стране президентских выборов

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РИА «Новости»

Конституционный суд Украины не получал из администрации президента Владимира Зеленского обращения по поводу легитимности его статуса после скорого истечения срока президентских полномочий. Об этом сообщил украинский «Пятый канал».

«По состоянию на 10.00 (11.00 мск) 29 февраля 2024 года в Конституционный суд Украины запрашиваемое по вашему информационному запросу обращение не поступало», — говорится в ответе суда.

27 февраля украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны. Оно содержит два вопроса. Первый касается возможности проведения на Украине президентских выборов в условиях военного положения. Второй — о легитимности статуса Зеленского после 20 мая, когда формально истекает срок его полномочий.

Кто именно будет подавать в КС обращение — сам офис президента или же связанная с Зеленским партия «Слуга народа» — оставалось неизвестным.

5 февраля на Украине заявили о скором лишении Зеленского части полномочий.

Ранее в Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.

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