Российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, в комментарии Shot.

«Дадут поручение — поедем», — сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара предложила России и Украине площадку для переговоров. Эрдоган подчеркивал, что участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине. Заявление президента Турции было сделано в Албании, на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

До этого американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его администрацию в срыве мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году в Стамбуле.

Ранее в Австрии исключили достижение мира на Украине без участия в переговорах Путина.