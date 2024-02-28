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Алиев потребовал восстановить права Азербайджана в ПАСЕ

«АзерТадж»: Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

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РИА Новости

Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права его делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, пишет «АзерТадж».

«Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, мы можем серьезно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы», — сказал Алиев.

Алиев также добавил, что об Азербайджане намеренно создается очень негативное впечатление, пишет RT.

До этого Алиев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский лидер отметил, что особого прогресса в переговорном процессе нет, встреча в Мюнхене была всего лишь очередной встречей, и никаких важных договоренностей достигнуто не было. После выступления премьера члены правительства задали ему вопросы.

Позже Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных притязаний к Армении.

Ранее Ильхам Алиев набрал более 90% голосов на выборах главы Азербайджана.

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