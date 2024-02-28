В СПЧ отреагировали на скандал с выгнанным из кафе участником СВО

История с выгнанным из кафе в Люберцах военным – это показатель духовной черствости россиян, считает член Совета по правам человека Александр Брод. Он назвал действия владелицы общепита дискриминацией участника спецоперации, напомнив в беседе с газетой «Взгляд», что за это грозит ответственность.

СК возбудил уголовное дело в отношении владелицы подмосковных кофеен Strong Coffee Алены Полякевич за то, что она выгнала из своего заведения некультурного участника СВО. Это не первый подобный случай, заявил Брод, комментируя инцидент.

«Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли ее участников, – считает член СПЧ. – Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России».

Если ограничения в отношении участников СВО сопровождаются оскорблениями или другими «радикальными действиями», то в дело могут вмешаться следственные органы, предупредил Брод.

В то же время нужно учитывать, что участники спецоперации переживают боевые действия, видят гибель товарищей – все это накладывает на них отпечаток и отражается на психике, добавил эксперт. Он призвал обращать внимание на психофизиологическое состояние военных и оказывать им психологическую помощь.

Напомним, Полякевич оштрафовали за дискредитацию армии, однако преследование против нее ужесточили, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Красноярском крае юношу задержали за дискредитацию участников СВО.