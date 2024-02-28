Захарова раскрыла смысл соглашений о «гарантиях безопасности» между Западом и Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашения о «гарантиях безопасности» между западными странами и Украиной подтверждают цель на долгосрочное противостояние с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

«Несмотря на символический характер так называемых соглашений о гарантиях безопасности и отсутствие в них какой-либо новизны, помимо и без того оказываемого Киеву военного содействия в виде накачивания режима Зеленского вооружениями, военной техникой, их подписание является очередным шагом к гибридной войне Запада против России», — сказала Захарова.

Кроме этого, по ее словам, соглашения демонстрируют приверженность «на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования» ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев подписывает со странами Запада соглашения о безопасности, чтобы его не «кинули».

Глава МИД Украины также выразил уверенность в том, что благодаря подписанию соглашений с Великобританией, Францией и Германией «поток оружия из этих стран не остановится». Все это, по мнению Кулебы, говорит о том, что Украина «получила политическую гарантию того, что [ее] не «кинут»».

Ранее Шольц назвал «историческим шагом» подписание соглашений с Украиной.