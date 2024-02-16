Шольц назвал «историческим шагом» подписание соглашений с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

»Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг», — написал Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, завершив публикацию лозунгом «Слава Украине».

До этого Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин.

Издание подчеркивает, что детали договоренностей обнародуют после брифинга президента Украины и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

До этого стало известно, что Зеленский прибыл в Берлин, на 16 февраля у главы Украины запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которой ожидается подписание договора о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине.