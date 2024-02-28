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Кличко задался вопросом, почему «свободный мир» бросает Украину

Кличко заявил, что Украине нужно современное оружие, а не солдаты НАТО

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что Украине нужны не солдаты НАТО, а лучшее оружие, которое страны Запада могут предоставить. Он также задался вопросом, почему «свободный мир» бросает Украину и не дает ей достаточно, пишет Bild.

«Нам не нужны немецкие солдаты. Нам не нужен солдат НАТО. Мы можем сделать все с помощью превосходного оружия, которое мы должны получить от свободного мира и от НАТО», — заявил Кличко.

Он предупредил, что если ВСУ не получат боеприпасов и нового оружия, ситуация будет развиваться по эффекту домино. По его словам, в случае поражения «Украина будет не последней в Европе».

«До сих пор мы всегда были дисциплинированы. Мы использовали все оружие, которое получили, только после консультации с нашими партнерами. Потому что мы понимаем, что иначе мы больше не получим!», — прокомментировал Кличко использование западного оружия.

До этого Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил отказ передать это вооружение Киеву опасностью того, что ФРГ будет втянута в украинский конфликт. Он назвал это решение «окончательным». По словам Шольца, Германия «нигде не должна быть связана с целями», которые могут достигнуть эти ракеты.

Ранее лидер демократов в сенате США оценил последствия прекращения помощи Украине.

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