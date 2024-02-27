Лидер демократов в сенате США оценил последствия прекращения помощи Украине

Лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер заявил, что прекращение оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине приведет к ее поражению. Об этом сообщает ТАСС.

Шумер подчеркнул, что подобное мнение разделяют президент США Джо Байден и ключевые американские законодатели.

Он отметил, что в рамках встречи Байдена с лидерами конгресса был достигнут консенсус относительно того, что президент Украины Владимир Зеленский и его страна проиграют конфликт, если американская сторона быстро не предоставит Киеву вооружения.

Сенатор добавил, что состоявшаяся встреча была одной из самых напряженных из всех подобных совещаний.

27 февраля Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро помощи в течение четырех лет.

В этот же день постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины (ВСУ) не гарантировано.

Кроме того, сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.