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Российское посольство заявило об ответных мерах после вступления Швеции в НАТО

Посольство России: Москва примет ответные меры после вступлении Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Москва после вступления Стокгольма в НАТО примет ответные меры для купирования угроз. Об этом в своем Telegram-канале сообщает российское посольство в Швеции.

В комментарии дипломатического представительства говорится, что Россия в целях купирования угроз своей национальной безопасности предпримет ответные политические и военно-технические меры. Их конкретное содержание, отметило посольство, будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая возможное размещение на шведской территории контингентов, ударных систем и вооружений НАТО.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс, подчеркнули в посольстве, негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе. При этом Балтийское море, вопреки самонадеянным заявлениям шведских политиков, никогда не станет внутренним море НАТО.

Ранее председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Прием Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) является провокацией и шагом к Третьей мировой войне.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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