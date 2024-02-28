Карлсон заявил, что Орбан не верит в победу Украины

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией. О своей беседе с Виктором Орбаном летом 2023 года этом Карлсон сказал в эфире подкаста на YouTube-канале исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

«Победят ли они (Украина. — «Газета.Ru»)? Нет. Конечно же они не могут победить. По сравнению с Россией это крошечная страна.», — передал Карлсон слова премьера, сказанные вне интервью.

Также, по его словам, Орбан отметил, что в России экономика военного времени, а у Украины экономики нет.

До этого Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

Днем ранее премьер-министр Венгрии сказал, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.