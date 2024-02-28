Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Карлсон заявил, что Орбан не верит в победу Украины

Карлсон: премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины в конфликте

close
100%
Virginia Mayo/AP

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией. О своей беседе с Виктором Орбаном летом 2023 года этом Карлсон сказал в эфире подкаста на YouTube-канале исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

«Победят ли они (Украина. — «Газета.Ru»)? Нет. Конечно же они не могут победить. По сравнению с Россией это крошечная страна.», — передал Карлсон слова премьера, сказанные вне интервью.

Также, по его словам, Орбан отметил, что в России экономика военного времени, а у Украины экономики нет.

До этого Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

Днем ранее премьер-министр Венгрии сказал, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами