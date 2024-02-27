В России заявили о ключевом переломе в информационной войне с Западом

В информационной войне между Россией и Западом произошел «ключевой перелом», потому что российской стороне удается пробиваться через «западную цензуру». Таким мнением на Втором конгрессе Международного движения русофилов в Москве поделился учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он подчеркнул, что этот перелом связан с интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Это интервью пробило лед. Потому что ангажированные пропагандистские, глобалистские СМИ не доносили русскую правду до своей аудитории, а занимались только тиражированием фейков. <...> Сейчас у нас с вами появились шанс и надежда. Мы должны донести до людей, которые желают знать правду, те мысли, идеи, ценности, факты, которые мы с вами хорошо знаем и которые прозвучали в интервью нашего президента», — сказал Малофеев.

21 февраля Такер Карлсон сообщил, что бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон запросил у него $1 млн за интервью с разъяснением позиции по поводу конфликта на Украине. После того, как за интервью с российским президентом Владимиром Путиным Джонсон назвал Такера «орудием Кремля», журналист отправил запрос на проведение интервью с экс-премьером.

Ранее в России заявили о консолидации политиков на фоне действий Запада.