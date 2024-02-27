Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал абсурдом высказывания израильского постпредставителя Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом он написал в социальной сети X.

На прошлой неделе в Генеральной Ассамблее завершилось заседание, посвященное «временно оккупированным» территориям Украины. Подобные заседания проводятся ежегодно с момента присоединения Крыма к России.

Эрдан отметил, что за последние два года Израиль поддерживал Украину как на международной арене, так и на местах. Он заявил, что «два года назад Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, вторгшись на ее территорию».

Полянский отметил, что слова Эрдана являются бредом, и подчеркнул, что как Украина, так и Израиль ведут борьбу за собственное выживание. Он также упомянул о том, что украинские попытки представить свои действия в Донбассе как борьбу с терроризмом были отвергнуты Международным судом.

Полянский заключил, что Украина и Израиль борются против человечности и международного гуманитарного права, и выразил уверенность в том, что Россия вместе с ООН будет противостоять попыткам дискредитировать ее действия.

Ранее Небензя предупредил о возможном конфликте в Европе из-за США.