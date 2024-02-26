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В Британии отметили, что Зеленский в последнее время выглядит опустошенным

Guardian: Зеленский во время последних совещаний имел опустошенный вид

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Liesa Johannssen/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время стал выглядеть измотанным. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает британская газета Guardian.

По сведениям нескольких собеседников издания, Зеленский после двух лет руководства страной, ведущей боевые действия, на недавних совещаниях имел опустошенный вид.

В статье подчеркивается, что украинское общество устало от конфликта, а иностранные государства раскололись в вопросе поддержки Киева, что привело к острой нехватке боеприпасов на фронте.

Автор материла отметил, что 2024 год может стать сложным для Зеленского и в плане удержания власти. Зеленского больше не считают неприкосновенным, поэтому на Украину возвращается политическая конкуренция.

Ранее основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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