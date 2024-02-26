Политолог назвал ключевую ошибку в новых тезисах Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский во время приезда в Киев западных партнеров анонсировал новое контрнаступление и пожаловался не нехватку оружия и боеприпасов. По мнению журналиста и политолога Юрия Светова, так политик постарался успокоить население и западных политиков. В его словах не учитывается, что Россия не будет ждать, когда Вооруженные силы Украины перевооружаться, заявил он телеканалу «360».

По мнению Светова, атаки ВСУ начнут не раньше следующего года, так как до декабря будут проводить перегруппировку и перевооружение.

«Во всех этих разговорах Зеленского России отводится пассивная роль. В Киеве считают, что мы ждем, пока нам предложат участие в каких-то переговорах о мире, — отметил политолог. — Видимо, нам надо переубедить их в том, что Россия не станет терпеливо сидеть и ждать, пока Украина перевооружится».

Светов заявил, что в выступлениях Зеленского была откровенная ложь. В том числе – данные о потере 31 тыс. военных, заниженные, по мнению эксперта, в пять раз. Также политолог добавил, что украинские власти стараются убедить всех в возможности победы, однако не учитывают, что Россия «не станет сидеть сложа руки».

Зеленский ранее заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризов» для России. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой «создать видимость» наступления, заявив о недостаточности резервов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее оценили идею Зеленского провести два саммита по урегулированию конфликта на Украине.