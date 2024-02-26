В МИД заявили о неослабевающих усилиях Запада по сдерживанию России

США и ЕС не ослабляют усилия, направленные на системное сдерживание России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседания Наблюдательного совета МГИМО, передает ТАСС.

»<…> коллективный Запад не ослабляет усилия по системному сдерживанию России», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что на этом фоне страны глобального Юга и Востока — мировое большинство, не присоединились к антироссийским санкциям и демонстрируют готовность к сотрудничеству в различных областях.

Министр отметил, что трансляции проходивших в Казани Игр будущего продемонстрировали, что и на Западе еще сохраняются «здоровые силы», которые не следуют «конфронтационному курсу» западных политиков.

Накануне на Западе заявили о готовности к крайним мерам ради помощи Украине. В статье утверждается, что Дания передала ВСУ все свои запасы артиллерийских снарядов и при этом сама осталась без этого ресурса.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.