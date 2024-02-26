Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Трюдо оговорился о победе России на Украине

Премьер Канады Трюдо по ошибке пожелал России победы в конфликте на Украине

Премьер Канады Джастин Трюдо во время ответа на вопрос журналиста оговорился и заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине. Запись с пресс-конференции опубликована на YouTube-канале издание The Independent.

«Мы продолжаем усиливать помощь [для Украины], потому что мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте. Извините, что Украина должна победить в этом конфликте», — отметил он, говоря на английском языке.

Фраза стала завершением ответа Трюдо на вопрос о том, как Канада продолжает помогать Украине в конфликте. По его словам, Оттава работает вместе с Вашингтоном над поставками всего необходимого военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы работаем над ускорением производства и отправки на Украину военных бронемашин. Мы делаем все больше шагов для того, чтобы помочь Киеву», — рассказал Трюдо.

Как сообщает RT, канадский премьер допустил оговорку в ходе пресс-конференции в Варшаве, на которой присутствовал и премьер Польши Дональд Туск.

24 февраля, спустя два года после начала специальной военной операции (СВО), президент Украины Владимир Зеленский подписал с Трюдо соглашение о безопасности между странами. В нем в том числе прописано выделение более 3 млрд канадских долларов ($2,22 млрд) помощи для Украины.

Ранее Трюдо отреагировал на слова президента России Владимира Путина о выступлении нациста в парламенте Канады.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами