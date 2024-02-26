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На Западе заявили о готовности к крайним мерам ради помощи Украине

MWM: Европа готова идти на крайние меры, чтобы поддержать Украину

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Западные страны заявляют о готовности идти на крайние меры ради оказания военной поддержки Украине. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Европейские страны демонстрируют готовность принимать крайние меры для поддержания боеспособности Украины», — отмечается в публикации.

В качестве примера в материале приводится Дания. В статье утверждается, что Копенгаген передал Киеву все свои запасы артиллерийских снарядов и при этом сам остался без этого ресурса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украина потеряет много людей и территорий.

До этого он заявлял, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в Соединенных Штатах по поводу выделения поддержки Киеву. Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.

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