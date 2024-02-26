Кремль заявил об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока нет, при этом он сообщил о частых контактах с армянскими партнерами.

«Если исходить из соответствующих документов, то такого режима в плане ОДКБ не существует. Будем общаться, будем выяснять», — сказал он.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявляли, что российская сторона исходит из того, что Армения до сих пор продолжает оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и выражает надежду, что Ереван предпочтет устранять озабоченности в доверительном диалоге.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что заморозив участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян по сути нацелился на выход страны из нее.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.