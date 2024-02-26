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Болгарская делегация во главе с премьером прибыла на Украину

БНТ: премьер Болгарии Денков прибыл на Украину

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Spasiyana Sergieva/Reuters

Премьер Болгарии Николай Денков прибыл на Украину по главе болгарской делегации, куда входят ряд министров. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ.

«Премьер-министр Николай Денков прибыл с визитом на Украину. В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики — Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел — Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов», — говорится в сообщении БНТ.

Телеканал не сообщил деталей о визите болгарской делегации, а также о потенциальных встречах на высшем уровне с представителями Украины.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все западные страны хотят победы Украины в вооруженном конфликте с Российской Федерацией.

Ранее в Раде рассказали, когда Украина получит первые деньги из выделенных ЕС €50 млрд.

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