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В Раде рассказали, когда Украина получит первые деньги из выделенных ЕС €50 млрд

Депутат Рады Железняк: Киев ждет транш в размере €4,5 млрд от ЕС в начале марта

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Киев ожидает от ЕС транша в размере €4,5 млрд в начале марта. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Если все будет хорошо с принятием Ukraine Facility Plan (а пока риски минимальны), то первый транш в размере 4,5 млрд € (4,8 млрд $) может поступить уже в первую неделю марта», — написал он.

По словам депутата Рады, за февраль поступило «рекордно мало внешней помощи» от Запада. Япония, по мнению Железняка, направила Украине «всего 49,4 млн $».

До этого сообщалось, что комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд.

Программа под названием Ukraine Facility рассчитана на последующие годы. Ожидается, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит ее создание.

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €50 млрд было принято лидерами ЕС 1 февраля после преодоления сопротивления Венгрии. Программа рассчитана на 4 года.

Ранее Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.

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