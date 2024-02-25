Лукашенко проголосовал на выборах в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании на выборах депутатов местных советов и в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лукашенко прибыл на избирательный участок номер 478 в Минске на территории Белорусского государственного университета физической культуры. При этом белорусский лидер подарил букет председателю избирательной комиссии.

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии проходят выборы членов нижней палаты парламента страны и местных советов депутатов.

Кроме того, Лукашенко сообщил о намерении «пойти» на предстоящие выборы главы государства.

В ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии назначила сроки проведения выборов главы государства. По данным издания БелТА, голосование должно состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем заключается счастье РФ и Белоруссии.