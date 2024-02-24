Главы МИД Украины и Германии прибыли в Одессу с необъявленным визитом

В Одессу прибыли глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба. Об этом со ссылкой на агентство DPA сообщает ТАСС.

Предварительно о планах посещения ими города ничего не сообщалось из соображений безопасности.

Известно, что оба политика утром 24 февраля на германском правительственном самолете прибыли в Берлин из Нью-Йорка, где участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

24 февраля глава парламента Крыма призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО.

23 февраля в Одессе раздались мощные взрывы.

22 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Одессу «возвращаться домой». По мнению политика, Одесса является «российским, русским» городом в силу его истории и того, какие там живут люди и на каком языке они говорят.

Ранее русским городом назвал Одессу президент России Владимир Путин.