Стало известно, в какую сумму обходится поддержка Украины странам ЕС

За два года с начала конфликта с Россией Евросоюз выделил Украине более €130 млрд, включая €50 млрд по недавно одобренной программе помощи. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По словам Мишеля, с 24 февраля 2022 года по сей день Евросоюз «предоставил €82 или €83 млрд для поддержки Украины». И еще €50 млрд входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи.

22 февраля Европарламент одобрил выделение многолетней финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд. Программа под названием Ukraine Facility рассчитана на последующие годы. Ожидается, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит ее создание.

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €50 млрд было принято лидерами ЕС 1 февраля после преодоления сопротивления Венгрии. Программа рассчитана на 4 года.

24 февраля стало известно, что за два года Словакия оказала Украине помощь на сумму около €1 млрд.

Ранее в Раде рассказали, когда Украина получит первые деньги из выделенных ЕС €50 млрд.