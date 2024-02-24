Словакия оказала Украине помощь на €1 млрд

За два года Словакия оказала Украине помощь на сумму около €1 млрд. Об этом в эфире Словацкого телевидения заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам Фицо, в эту сумму входят расходы на помощь беженцам с Украины, а также стоимость поставок вооружения в виде самолетов и комплекса противовоздушной обороны С-300.

20 февраля сообщалось, что Словакия выставила ультиматум по режиму торговли с Украиной. Власти страны не поддержат продление режима либерализации торговли с Украиной, если в ЕС не примут необходимых мер в защиту фермеров.

По предложению Еврокомиссии, льготы для Украины должны быть продлены на один год до 5 июня 2025 года.

15 февраля премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса.

2 февраля Фицо заявил, что средства Словакии из фонда ЕС не будут направляться на оружие для Украины.

Ранее стало известно, на что пойдут выделенные ЕС €50 млрд для Киева.