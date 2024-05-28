Теннисистку Калинскую призвали пересмотреть свои матчи на Australian Open

Россиянке Анне Калинской стоит пересмотреть свои успешные матчи на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Дубае, чтобы действовать более уверенно в играх Открытого чемпионата Франции. Об этом «Газете.Ru» заявила заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Калинской в матче с Бюрель было тяжелее, я этого не ожидала. Первый сет она выиграла на тай-брейке, второй — 7:5. Для меня это тревожный звоночек, Анне надо быть более собранной и не давать шансов соперницам. Возможно, ей стоит пересмотреть свои матчи с Australian Open или из Дубая, где она играла смело, активно и наотмашь. Мне кажется, сейчас ей не хватило активности. Ей стоит больше играть первым номером», — считает Петрова.

Кроме того, эксперт высказалась о победе Анастасии Павлюченковой в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Павлюченковой в первом круге попалась девушка, проигравшая в квалификации — лаки-лузер. Здесь у Насти не было проблем, она легко справилась», — констатировала Петрова.

Калинская обыграла хозяйку корта Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 7:5 и в следующем раунде сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску. Павлюченкова взяла верх над итальянкой Панной Удварди 6:3, 6:4, следующей соперницей российской спортсменки будет представительница Румынии Ана Богдан.

Ранее была названа причина, по которой Медведев проиграл сет в матче с Кепфером.