Мбаппе раскрыл, за какой клуб Серии А хотел бы сыграть

Французский нападающий Килиан Мбаппе раскрыл, за какую команду чемпионата Италии он хотел бы играть. Его слова на своей странице в социальной сети X приводит журналист Фабрицио Романо.

«Никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда говорил: «Если однажды я поеду в Италию, то я поеду в Милан». В детстве я был большим поклонником «Милана» и всегда смотрю серию А, каждую игру «Милана», — заявил Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее Мбаппе рассказал, когда объявит о переходе в новый клуб.