«Была зажата»: 17-летняя Андреева оценила победу в матче «Ролан Гаррос»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») над представительницей США Эминой Бектас оценила свою игру, заявив о волнении. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«А так — сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла. Все-таки первый круг, да и соперница непростая, потому что любит рвать ритм. Понимала, что нужно будет самой играть и завершать. Получилось неплохо», — заявила Андреева.

Встреча, которая продлилась 1 час и 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Андреева четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Во втором круге турнира российская теннисистка, которая занимает 38 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сразится с победительницей матча между Викторией Азаренко (Белоруссия) и Надией Подороской (Аргентина).

Ранее Дарья Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос».